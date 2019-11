Hamilton stiert naar 6e ster en krijgt Schumacher in z'n vizier

Zo racet Hamilton naar de wereldtitel in Texas:

1) Start: van 5 naar 3

Voor Lewis Hamilton volstaat een plaats in de top 8 (of een 9e plaats plus de snelste ronde) in Texas, maar daar neemt de titelverdediger geen genoegen mee. Hij wil op z'n minst op het podium staan.

In de eerste ronde schuift Hamilton meteen op naar de top 3. Hij stuurt zijn Mercedes voorbij de Ferrari's van Leclerc en Vettel.