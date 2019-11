EK acrogym: 3 titels voor Van Royen, De Troyer en Vanderdonckt

Na gouden plakken op de tempo-oefening (donderdag) en de allroundfinale (zaterdag) waren Charlotte Van Royen, Talia De Troyer en Britt Vanderdonckt vandaag de beste in de balansoefening. Met 29,980 punten bleven de drie Portugal (29,220) en Israël (28,370) voor.

Met 3 titels doen Van Royen, De Troyer en Vanderdonckt nog beter dan op de Europese Spelen. In juni in Minsk won het Belgische trio goud in de tempofinale en de allroundfinale, de balansoefening leverde toen zilver op.

Bij de mannen keren Noam Patel, Hannes Garré, Jonas Anthoon en Robin Casse met 2 medailles naar huis: zilver op de balansoefening en brons in de allroundfinale.