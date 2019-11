Broers Marquez stelen show in Maleisië: Alex wint WK, Marc van 11 naar 2 in 1e ronde

De jongste Marquez, die op een Kalex rijdt, moest op het circuit van Sepang alleen de Zuid-Afrikaan Brad Binder (KTM) laten voorgaan. Hij telt 28 punten voorsprong in de Moto2-stand en kan bij de slotmanche in Valencia op 17 november niet meer bijgehaald worden.

Voor Alex Marquez is het de tweede wereldtitel na die in de Moto3 in 2014. Zijn illustere broer, al goed voor zes MotoGP-titels, juichte langs de zijlijn toen zijn broer zekerheid verwierf over de titel. Alex Marquez stond 10 keer op het podium in 2019, waarvan 5 keer op de hoogste trede. "Dit is een droom die uitkomt", pufte een uitgeputte wereldkampioen. Hij droeg zijn race ook op aan de Indonesiër Afridza Munandar, die gisteren overleed bij een wedstrijd om de Asia Talent Cup in Sepang.