Transfervrije Boukichou moet Spirou Charleroi mee uit het slop halen

De 27-jarige Boukichou maakte in het verleden naam bij Oostende en de Belgian

Lions. Nadien speelde hij in Frankrijk bij Elan Béarnais Pau-Macq-Orthez en Elan Chalon en in Kosovo voor Pristina. Bij het Kosovaarse team werd hij verkozen tot beste center in de FIBA Europe Cup.

Charleroi geeft in een persbericht aan dat het Boukichou hoopt klaar te krijgen voor de Europe Cup-ontmoeting met Donar Groningen woensdagavond.

In de EuroMillions Basket League loopt het momenteel dramatisch voor de Henegouwers. Ze verloren hun eerste 5 competitiewedstrijden. Zondag gingen ze nog met 95-88 de boot in bij Aalstar.