Touré neemt afscheid van Chinese 2e klasse met rode kaart na 10(!) seconden

Touré (36) tekende in juli voor de Chinese tweedeklasser en had een groot aandeel in het prima seizoen van Qingdao Huanghai, maar in zijn laatste wedstrijd liet hij zich wel erg negatief opmerken. Zijn ultrasnelle rode kaart gaat nu de wereld rond.

Na de match mocht hij wel mee de titel vieren. Qingdao verloor maar was al zeker van promotie naar de Chinese Super League. Dat zal normaal wel zonder Yaya Touré zijn want die gaf al aan andere oorden te zullen zoeken.