Sander Berge: "Het is beschamend om met 2-0 te verliezen in Eupen"

Een nederlaag tegen Eupen, er bestaan leukere manieren om je 100e wedstrijd voor je club te beleven. Sander Berge had zich zijn avond dan ook anders voorgesteld. "Dit is helemaal niet hoe we vandaag wilden presteren", vertelt de Noorse middenvelder na de partij.

"We begonnen met het gevoel dat we echt wilden winnen, we hadden het ook nodig. En dan spelen we helemaal niet goed. Dat is teleurstellend en pijnlijk. En nog meer voor de supporters."

"We begonnen wel goed, maar toen kregen zij plots kansen en scoorden ze 2 keer op 2 minuten. Daarna kwamen we niet meer in ons ritme. We vonden geen oplossingen meer. Het is echt spijtig, want we hebben meer kwaliteiten in dit team en dan worden we zo overklast door Eupen."

De supporters waren na afloop van de wedstrijd teleurgesteld en gefrustreerd. "Ik begrijp ze zeer goed", vertelt Berge. "Het is beschamend om hier met 2-0 te komen verliezen in Eupen."

Genk kampeert voorlopig op de 8e plek in het klassement met 20 punten uit 13 wedstrijden. Dat zijn er al 13 minder dan leider Club Brugge.