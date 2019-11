Pro League vraagt "omzichtigheid": "Snelle beslissingen kunnen doodsteek betekenen"

"Pro League is bereid om het huidige sociale regime te herbekijken"

"Het professionele voetbal is niet doof voor terechte maatschappelijke verzuchtingen, maar hervormingen die van de Belgische competitie de duurste van Europa maken, met loonlasten die 35% hoger liggen dan het tweede duurste land, betekenen de doodsteek voor het Belgische profvoetbal." Met die duidelijke boodschap openen voorzitter Peter Croonen en CEO Pierre François hun betoog.

"De Pro League verklaarde reeds verscheidene keren dat ze bereid is om het huidige sociale regime te herbekijken en dat ze zich er van bewust is dat een status quo vandaag maatschappelijk moeilijk houdbaar is. Hoewel het bon ton lijkt om te zeggen dat er tot op vandaag geen actie vanuit het voetbal is gekomen na “Propere Handen”, werden deze verklaringen ook gevolgd en bevestigd door daden en een uitgewerkt beleid, steeds in overleg met sociale partners en het politiek bestel."

"Het voorbije jaar hebben vertegenwoordigers van de Pro League tijdens verschillende hoorzittingen in zowel het federale als het Vlaamse parlement de belangrijke investeringen aangetoond die de professionele voetbalclubs in hun jeugdopleidingen hebben kunnen doen. Deze voorwaarde opgenomen in de wetgeving rond het fiscale regime wordt door de professionele clubs duidelijk vervuld."

"Zonder te wachten op maatregelen vanuit de FIFA of initiatieven in andere Europese liga’s keurde de Raad van Bestuur van de Pro League een reglement over spelersmakelaars (gevalideerd door de Belgische Mededingingsautoriteit) goed. Dit reglement, dat voortkwam uit de aanbevelingen van de Expert Group onder leiding van minister van staat Melchior Wathelet, zal er voor zorgen dat mistoestanden uit het verleden niet meer mogelijk zullen zijn. Zo zal de transparantie van transacties gegarandeerd worden door het Clearing House dat nog dit seizoen wordt opgezet."