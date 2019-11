Trossard na glansprestatie: "Natuurlijk ben je teleurgesteld als je niet start"

"De coach beslist, dan moet je maar antwoorden op het veld"

Na een uitstekende start bij Brighton & Hove Albion stond Leandro Trossard een tijdje aan de kant met een blessure. Die is nu van de baan, maar de Rode Duivel moest tegen Norwich City toch nog tevreden zijn met een plek op de bank. Dat hij zijn basisplek verdient, bewees hij nog maar eens met een glansprestatie: een goal en een assist.

"Het geeft een goed gevoel als je je team kan helpen met de overwinning", vertelt Trossard na de zege. "Een clean sheet erbij is ook altijd mooi. Hopelijk kunnen we hierop voortbouwen met volgende week in onze gedachten. Want dat wordt een lastige wedstrijd, tegen Manchester United."

"Ik hou ervan om tussen de lijnen te spelen, de ruimte te vinden en doelpunten te maken of assists te geven. Met de juiste loopacties kan je de bal krijgen en scoren. Dat is iets belangrijks voor alle aanvallers in dit team."

"Je bent natuurlijk altijd teleurgesteld als je niet mag starten", geeft Trossard ook toe. "Maar het is de coach die beslist. Je moet ermee leren omgaan en je moet dan maar antwoorden op het veld. Ik denk dat ik dat gedaan heb."

Na de titel met Genk kwam Trossard naar Brighton, dat 8e staat. "Ik ben hier gelukkig en ik voel me goed. We hebben nu 3 thuiswedstrijden op een rij gewonnen, daarop moeten we voortbouwen."