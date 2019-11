F2-piloot Correa is weer thuis na crash op circuit Spa-Francorchamps: "Eindelijk"

Eind augustus dit jaar kwam Formule 2-rijder JM Correa terecht in een horrorcrach op het circuit van Spa-Francorchamps. Het accident waarin Anthoine Hubert om het leven kwam.

"Na enkele maanden in het ziekenhuis ben ik eindelijk weer thuis", laat de F2-piloot weten in een videoboodschap op Twitter.

Correa liep in de crash ernstige verwondingen op aan zijn benen en longen en werd een tijdje in kunstmatige coma gehouden. Nu is hij eindelijk thuis, al is het nog wel in een rolstoel.