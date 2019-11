Contador belandt in Colombiaans ziekenhuis: "Moet iets fouts gegeten hebben"

Alberto Contador is al een paar jaar geen profrenner meer, maar hij maalt nog altijd zijn trainingskilometers. In de Giro de Rigo wou hij niet alleen een dienst bewijzen aan zijn vriend Rigoberto Uran, maar wou hij ook tonen dat hij zich nog altijd met de besten kan meten.

"Ik vind het jammer dat ik niet kan deelnemen aan de Giro de Rigo, want ik had met veel enthousiasme getraind. Maar tijdens de reis begon ik me plots ziek te voelen. Ik liep hoge koorts op", vertelt Contador vanuit zijn ziekenhuisbed.

"Ik moet iets hebben gegeten dat besmet is. Nu moeten we afwachten tot de boel zich stabiliseert", voegt hij eraan toe. Contador wordt de komende 48 uur ter observatie nog in het ziekenhuis van Bogota gehouden.