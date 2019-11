Curry staat minstens 3 maanden aan de kant na operatie aan zijn hand

Stephen Curry kwam in het vierde quarter tegen Phoenix slecht neer. Hij brak daarbij een middenhandsbeentje. Ondertussen is de sterspeler geopereerd. Dat verliep goed, maar hij zal wel nog een hele tijd moeten revalideren. Zijn afwezigheid wordt op minstens drie maanden geschat.

Het is een nieuwe klap voor de Warriors. Het team moet ook Klay Thompson maanden missen met een zware knieblessure. De Warriors, NBA-kampioen in 2015, 2017 en 2018, zijn daardoor onherkenbaar in het seizoensbegin. Ze konden slechts één van hun eerste vier duels winnen