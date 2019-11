Ronde van Polen haalt rugnummer van betreurde Bjorg Lambrecht uit koers

"Elke dag koesteren wij de herinnering aan Bjorg Lambrecht. Maar omdat het vandaag Allerheiligen is, vragen wij om alsjeblief voor hem een kaarsje te laten branden, waar je ook gaat. Wij zullen het doen", zegt de organisatie van de Ronde van Polen op Twitter.

"En we bevestigen officieel dat het nummer 143 nooit meer zal worden gedragen in de Ronde van Polen. Het is #ForBjorg. We zullen altijd aan jou denken."