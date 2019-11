Mettepenningen: "Het is vroeg, maar ons seizoen is nu al geslaagd"

Voor dit seizoen smolten Marlux-Bingoal en Pauwels Sauzen-Vastgoedservice samen tot een grote ploeg. Een zet die tot nu toe zeer geslaagd lijkt. "Ik heb de voorbije maanden veel stress gehad. Dat is logisch na zo'n overname", verklapte Mettepenningen na de Koppenbergcross. "Maar de puzzel is fantastisch in elkaar gevallen."

"Het doet me plezier om manager te zijn van deze ploeg. De sfeer zit heel goed, dat is normaal als je veel wint. Maar dit is echt fantastisch. Als ze me dit voor het seizoen hadden gezegd, had ik ze gek verklaard. Dit is niet alleen het werk van Eli Iserbyt, maar van heel de ploeg. Van alle renners."

"Niemand weet waar dit gaat eindigen. Dit weekend komt Mathieu van der Poel er weer bij. Ik hoop dat we dan ook ons mannetje zullen kunnen staan. Maar als ik Eli nu zie rijden, twijfel ik daar eigenlijk niet aan."

"Het is misschien heel vroeg om te zeggen, maar ons seizoen is nu al geslaagd. Met 10 overwinningen in tv-crossen bij de elite, is dat gewoon een feit."