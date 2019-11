Kiki Bertens breekt definitief met coach Raemon Sluiter

Kiki Bertens ging zo'n vier jaar geleden in zee met Raemon Sluiter. Bertens stond toen nog niet in de top 100, maar met Sluiter als coach rukte ze op naar de wereldtop. De Nederlandse was even de nummer 4 van de wereld, momenteel prijkt ze op de 10e plaats. Onder Sluiter won ze 8 WTA-titels, maar nu is hun samenwerking dus voorbij.

"Helaas heb ik een moeilijke beslissing moeten maken en dat is dat Raemon en ik volgend jaar niet meer zullen samenwerken", zegt Bertens. "Ik wil Rae bedanken voor de afgelopen vier fantastische jaren. Ik ben gegroeid als speelster en als persoon en had dit alles niet zonder hem kunnen bereiken. Nogmaals dank voor alles!"

De breuk tussen Bertens en Sluiter is geen verrassing, want na de US Open werd al een pauze ingelast. Die is nu dus definitief. Bertens gaat voort met Elise Tamaëla en haar aanstaande man Remko de Rijke als begeleiders.

Raemon Sluiter reageerde ook op Twitter: "Ik wil Kiki bedanken voor al het vertrouwen en het dag in, dag uit keihard werken om beter en sterker te worden de afgelopen vier jaar. Ik wens haar, Elise en Remko het beste voor de volgende jaren."