"Er waren bij Anderlecht dure spelers die niet medisch getest mochten worden"

"Jaar na jaar zijn de mensen verrast door alle blessures bij Anderlecht, maar ik minder", sprak Hein Vanhaezebrouck. "Bij AA Gent kijkt men om de juiste spelers aan te trekken, rekening houdend met de capaciteiten. Je gaat geen Formule 1 rijden met de motor van een Volkswagen. Anders ga je niet lang meedraaien."

"Je moet echt wel uitkijken wie je aantrekt en spelers medisch door en door screenen om er misschien hier en daar eentje te weigeren. Bij AA Gent gebeurde dat pertinent en echt heel goed. Maar bij Anderlecht zijn er spelers binnengekomen van vele miljoenen die niet eens gecheckt zijn."

Vanhaezebrouck kijkt daarvoor in de richting van Anderlecht-voorzitter Marc Coucke. "Je hebt mensen die altijd maar grote namen willen aantrekken, ook al hangt er een blessure aan vast. Dat was bij Oostende zo en bij Anderlecht ook. Of Coucke kickt op grote namen? Sowieso. Er waren spelers die niet door en door of zelfs helemaal niet getest mochten worden."