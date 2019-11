Sterckx: "Jonge kerels bij Anderlecht hebben toch stappen gezet"

Anderlecht-Gent was een spektakelmatch. Er zaten nog wel wat onvolkomenheden in het spel, maar het was wel boeiend.

Met het oog op Play-off I doen de Brusselaars uiteraard weer een slechte zaak, maar als je ziet wie er allemaal niet bij was (Kompany, Sandler, Nasri, Chadli, Trebel,...) en je ziet met welke jeugdige spelers ze speelden, dan hoeft het eindvoordeel na gisteren niet per se negatief te zijn.

De jonge kerels hebben de voorbije weken in moeilijke omstandigheden stappen gezet. Ze staan er meer en meer. Ze verstoppen zich niet. Ze staken gisteren hen nek meer uit dan de meer ervaren mannen op het veld.

Lang niet elke dribbel van Saelemaekers lukt, maar hij laat zijn hoofd wel niet hangen. Lang niet elke voorzet van Verschaeren is goed, maar zijn talent is onmiskenbaar. Kana laat Depoitre lopen bij de 1-1, maar hij stond ook vaak goed. De angstige reeënoogjes zijn verdwenen.

Het gaat dus in stijgende lijn bij Anderlecht, maar of ze daarmee ook Play-off I halen...? Daar zet ik een vraagteken of 4 achter. De kans is gering, want dan moeten ze duels met rechtstreekse concurrenten winnen. Maar er is ook nog de beker. Die levert ook Europees voetbal op.