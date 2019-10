Xhaka trekt het boetekleed aan: "Ik bereikte zondag mijn kookpunt"

De motor van Arsenal sputtert geregeld en ook in het 2-2-gelijkspel van zondag tegen Crystal Palace was het hommeles. Aanvoerder Granit Xhaka werd bij zijn vervanging op de korrel genomen en reageerde met enkele stevige armgebaren.

Een reactie van Xhaka liet enkele dagen op zich wachten, maar verscheen vanavond toch op het Twitter-account van Arsenal. De aanvoerder verkiest "een verklaring" boven "een snel antwoord".

"De gebeurtenissen bij mijn vervanging hebben me diep geraakt", schrijft hij. "Ik houd van deze club en geef me op en naast het veld 100 procent."

"Het gevoel dat ik niet begrepen werd door de fans en de herhaaldelijke negatieve commentaren op sociale media hebben me gekwetst. Zo werd er geschreven: "We zullen je benen breken" en "We hopen dat je dochter kanker krijgt". Dat heeft me opgenaaid en ik bereikte zondag een kookpunt."

"Ik liet mezelf meeslepen en ik heb gereageerd op een manier die geen respect toont voor de supporters die deze club en mezelf positief steunen. Dat was niet mijn bedoeling. Ik hoop dat we wederzijds respect kunnen tonen en ons kunnen herinneren waarom we verliefd geworden zijn op dit spelletje. Laten we samen positief vooruitkijken."