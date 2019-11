Wat is er aan de hand met Cant? "Hopelijk niets structureels"

Wuyts: "Hoop dat het geen structureel probleem is"

"Ik hoop dat het geen structureel probleem is, want dan zal dit vormpeil blijven duren tot minstens de eerste stage", gaat Wuyts voort. "Van die stage kan ze dan wel weer beter terugkomen. Ik hoop dus dat het in dit geval om een opeenstapeling van mindere dagen gaat. Ze heeft wel een paar keer podium gereden en dat was dan op basis van haar ervaring. Maar van een wereldkampioene verwacht je natuurlijk meer."

"Ik mis lichamelijke scherpte bij Sanne Cant", analyseert Michel Wuyts. "Ik zou je willen uitnodigen om de beelden eens te bekijken van het wereldkampioenschap veldrijden begin dit jaar en van de periode rond dat WK. Cant komt dan net terug van een stage. Je zal een flinterdunne uitgave van Sanne Cant zien. Die is er nu nog niet."

Het is algemeen bekend dat Sanne Cant vaak pas in het tweede deel van het seizoen echt onder stoom komt, maar dit jaar lijkt het toch nog ietsje moeilijker te gaan voor de wereldkampioene. Na 7 crossen staat er nog geen overwinning achter haar naam. Ter vergelijking: vorig seizoen had ze na 7 veldritten wel al 2 keer gewonnen.

Van den Spiegel: "Er zijn veel nieuwe concurrentes, dat is niet makkelijk"

Tomas Van den Spiegel hoopt dat Cant binnenkort haar beste vorm te pakken krijgt. "Ze is als wereldkampioene een uithangbord voor de vrouwencross. Cant is een renster met enorm veel mentale weerbaarheid. Ze zorgt altijd voor spektakel."

"In de vrouwencross duiken plots heel veel nieuwe namen op die allemaal op een hoog niveau rijden. Denk aan Yara Kastelijn of Ceylin del Carmen Alvarado. Dat is niet makkelijk voor Sanne Cant. Er zijn veel nieuwe concurrentes bijgekomen en het is niet makkelijk om je daar tussen te manifesteren. Uiteindelijk heb je bij de vrouwen vaak 7 tot 8 kandidates voor de overwinning. Dat is niet evident."

"Natuurlijk is Sanne wel iemand die meestal heel sterk presteert in de tweede helft van het seizoen. In het begin heeft ze altijd wat opwarming nodig, dus we rekenen er wel op dat het goedkomt. Ze heeft nog meer dan 3 maanden om haar seizoen goed te maken, dus het komt wel in orde."