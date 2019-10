Verstappen dient Hamilton van antwoord: "Zijn kritiek is nogal flauw"

Max Verstappen en Lewis Hamilton tikten elkaar al heel snel aan in de GP van Mexico. "Het is heel waarschijnlijk dat je in botsing komt met Max als je hem geen extra ruimte geeft", sneerde Hamilton na afloop richting Verstappen.

Voor de GP van de VS, waar Hamilton zijn zesde wereldtitel kan behalen, sloeg een geprikkelde Verstappen terug. "Wat mij betreft was zijn reactie nogal flauw", vertelde Verstappen vandaag op een persmoment.

"Ik ben altijd een harde rijder, maar wel fair. Zijn kritiek is niet correct, maar het is gemakkelijk om een steek onder water te geven. Ik hoef dat zelf niet te doen. Het toont een beetje een gebrek aan respect. Ik wil vooral vechten op het circuit. Daar houd ik van."

"Maar goed, voor mij is het van de baan. Het is altijd goed als mensen over je praten. Dat betekent dat je in hun hoofd gekropen bent."