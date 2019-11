Genk blijft kwakkelen: "Ze hebben voldoende kwaliteit, maar ze hebben tijd nodig"

"Ze willen wel, maar ze krijgen het niet vertaald"

De geschiedenis lijkt zich te herhalen in Genk: na een landstitel durven de Limburgers al eens te sukkelen. "Het is moeilijk aan te geven waar dat aan ligt, maar het klopt wel dat het zich weer voordoet", stelt ervaringsdeskundige Sef Vergoossen (72), in 2002 kampioen met Genk.

"Het gebeurde ook bij mij, al was het daar ook anders. Je verwacht dat je punten inlevert tijdens je Champions League-campagne, maar bij ons viel dat toen mee. Wij kregen de grootste klap toen we uitgeschakeld werden uit de Champions League. Daarna hadden we het moeilijk om ons niveau te halen."

"Je hebt deze keer wel een nieuwe coach en deels ook een nieuwe groep. Sterkhouders zijn vertrokken en zijn vervangen door jonge spelers. Zij hebben nog tijd nodig. Ze moeten naar elkaar toegroeien. Ik vind wel dat Genk voldoende kwaliteit heeft. Misschien niet meteen voor de titel, maar wel zeker voor de top 5 en Play-off I."

Wat vindt Vergoossen van het huidige Genk? "Het hinkt vaak op twee gedachten: Genk zet soms twee stappen vooruit en dan weer een stap terug. De automatismen, het tempo krijgen in de wedstrijden: daar komen ze niet toe."

"Genk komt ook vaak op achterstand en dan loop je achter de feiten aan. Ze kiezen ook te vaak voor de moeilijke oplossingen. Ze willen wel, maar ze krijgen het niet vertaald. En dan krijg je vaak een moeilijke wedstrijd."