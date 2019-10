Uniek: wereldkampioen squash strijkt meer op bij vrouwen dan bij mannen

Het WK squash in Egypte beloont vrouwen voor het eerst meer dan mannen. De wereldkampioene strijkt 48.640 dollar op uit een pot van 430.000 dollar. De mannelijke kampioen krijgt 45.600 dollar uit een pot van 335.000 dollar.

"Het is geweldig voor onze sport dat het prijzengeld bij de vrouwen zo hoog ligt, zelfs hoger dan bij de mannen. Het toont dat vrouwen worden geapprecieerd", zegt Raneem El Welily, de nummer 1 bij de vrouwen. "Het is fantastisch om deel uit te maken van deze sterke periode in de geschiedenis van de sport."

Het is niet toevallig dat het prijzengeld net op het WK in Egypte de hoogte ingaat. De sport is er immens populair: de vier halvefinalisten bij de vrouwen komen uit Egypte. Onder meer Nouran Gohar, die onze landgenote Nele Gilis uitschakelde in de tweede ronde, strijdt nog om de wereldtitel.