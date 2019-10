Toma Nikiforov opnieuw geveld door een schouderblessure

Toma Nikiforov liep eerder dit jaar tijdens de Europese Spelen al een zware schouderblessure op. Nu ligt de 26-jarige judoka opnieuw in de lappenmand met een ontwrichte schouder, dit keer de andere schouder.

Nikiforov moet onder het mes en zal na de operatie ten vroegste pas in februari weer in competitie kunnen treden om de nodige punten te pakken met het oog op de Olympische ranking. "De technische staf en het medische team zullen dan ook alles in het werk stellen om hem optimaal voor te bereiden met het oog op de Spelen in Tokio", laat de judobond weten.