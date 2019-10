Terwijl Genk trein maar niet op de rails krijgt, vouwt Bölöni een bootje

Sander Berge bezorgde zijn ploeg een punt met de late 2-2, maar was na de match absoluut niet tevreden. "We spelen een belachelijk slechte wedstrijd van begin tot einde. 0-2 achter komen tegen een team dat alleen maar verdedigt, dat is te zwak. Dit was geen goede prestatie. We bleven wel vechten. De teamspirit zat goed, maar de rest niet."

"We waren niet goed genoeg aan de bal. Dat is normaal onze kwaliteit. We probeerden het te forceren. Een gebrek aan vertrouwen? Ik kan het niet uitleggen. We hebben potentieel, maar het komt er nauwelijks uit."

"Antwerp speelde met mandekking en we vonden de vrije man niet", legt Heynen uit. "We bewogen niet genoeg en ook bij balverlies waren we niet scherp. We hebben moeten knokken voor dit punt. Ik weet niet of het met creativiteit te maken heeft. Het loopt gewoon niet zo lekker op dit moment. Als ik oplossingen had, zou ik ze wel geven. We moeten als groep hard werken en positief blijven. In Eupen moet het alleszins beter."



Ook trainer Felice Mazzu was eerlijk bij Peter Vandenbempt. "Die 2-2 was een grote opluchting. De ploeg is blijven vechten en dat is goed om te zien. Dat punt kan een mentale opsteker zijn. Er komen veel belangrijke matchen aan en als we hier verliezen, wordt dat toch moeilijk."

"We hadden vandaag meer balbezit, maar het was te lateraal. We bewogen niet genoeg en konden er niets mee creëren. Er zat ook veel afval in ons spel. Technisch was het niet goed. Ons spelniveau moet zeker nog omhoog."