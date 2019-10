Pittig avondje NBA: Curry breekt zijn hand, knokpartij in Philadelphia

Alweer een domper voor Golden State

Het NBA-seizoen is nog maar pas begonnen, maar dat het niet het jaar van de Golden State Warriors wordt, is nu al duidelijk. Kevin Durant vertrok afgelopen zomer, terwijl Klay Thompson wellicht het hele seizoen mist met een knieblessure. Op de koop toe verloren de Warriors afgelopen nacht ook nog Stephen Curry met een gebroken hand.

In de wedstrijd tegen Phoenix, die Golden State verloor, kwam Curry in het vierde quarter slecht neer. Daarbij brak hij een middenhandsbeentje in zijn linkerhand. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe lang de Warriors hun topschutter zullen moeten missen.