Lampard over Batshuayi: "Hij toont de juiste mentaliteit op training"

"Vanuit ons oogpunt was zijn goal een mooi voorbeeld van individuele klasse, balvaardigheid, kracht, snelheid en koelbloedigheid", liet Lampard weten. Het doelpunt mocht uiteindelijk niet baten, want Marcus Rashford schopte Manchester United een ronde verder met een vrije trap in het slotkwartier.

"Michy heeft al zeker getoond wat hij in zijn mars heeft"

Lampard was daarna nog niet uitgepraat over Batshuayi. Hij was vol lof over zijn spits. "Michy heeft dit seizoen zijn waarde al getoond voor ons. Op training toont hij alvast de juiste mentaliteit en het nodige professionalisme."

De coach geeft toe dat het voor de Belg niet makkelijk moet zijn om vaak vanop de bank toe te kijken hoe een andere spits het evenzeer goed doet. Hij doelt daarmee op Tammy Abraham, de eerste keuze van Lampard die al 9 keer wist te scoren dit seizoen. "Maar iedere keer wanneer Michy mag starten, of zelfs wanneer hij als invaller het terrein op komt, toont hij wat hij in zijn mars heeft."