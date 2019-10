Cant past voor de Koppenberg, wereldkampioene ook onzeker voor Ruddervoorde

Sanne Cant kwam vorige zondag in Gavere niet in het stuk voor. Haar ploeg laat weten dat ze de reden gevonden hebben voor "haar offday".

"Sanne heeft een verschoven heiligbeen (grootste bot van de wervelkolom) opgelopen na een valpartij tijdens de verkenning in Gavere", klinkt het.

"Sanne moet daarom passen voor de Koppenbergcross. Er werd deze week meermaals geprobeerd om dit te manipuleren, maar Cant is niet fit genoeg voor de cross van vrijdag. Ook haar deelname zondag in Ruddervoorde (Superprestige) is nog onzeker."