Simon "Mister 90%" Mignolet: "Hij zou overal in Europa in doel kunnen staan"

In minuut 83, bij 0-1 voor Club Brugge, kwam Larin plots nog opzetten voor Zulte Waregem. Maar Simon Mignolet deed andermaal waar hij voor gehaald is en hield de nul. "Dat is een save die twee punten oplevert", zag De Coninck.

"Hij moet niet overdreven veel reddingen doen want Club Brugge geeft niet veel weg. Maar als het iets weggeeft, is het meestal wel een grote kans. En daar komt bij dat Club Brugge vooraan niet efficiënt genoeg is en de match vaak nog niet gespeeld is. Zo is Mignolet heel erg belangrijk. Hij pakt bijna elke wedstrijd uit met beslissende saves. Zijn reddingen leveren punten op. Dat is fenomenaal. Je kan zijn impact op wat Club doet dit jaar eigenlijk niet overschatten."

De cijfers geven De Coninck gelijk. Mignolet slikte in de competitie nog maar 3 tegengoals. Hij pakte uit met 27 reddingen. En wat meer is, hij redde 90 procent van de schoten op zijn doel. Daarmee is hij de beste doelman in de Jupiler Pro League.

Misschien krijgt hij als doelman van een topclub wel makkelijkere schoten dan de doelman van een staartploeg? Daarom keken we ook naar de "expected goals", een manier om de kwaliteit van de pogingen in te schatten. Een tegenstander die van dichtbij op doel schiet, krijgt een hoger cijfer dan een slap schot van ver. Bij Mignolet kon je in 9 matchen redelijkerwijs 8,7 tegengoals verwachten, maar hij slikte er maar 3. Ook met die statistiek staat hij afgetekend op 1.