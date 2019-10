Meeste Red Flames overleven 1/8e finales Champions League niet

Bij het Nederlandse Twente speelde Davinia Vanmechelen de hele partij tegen grootmacht Wolfsburg. Na de 6-0 in Duitsland was het duidelijk dat de terugmatch een formaliteit zou worden. Die won Wolfsburg alsnog met 0-1. Tot slot kwam Janice Cayman niet in actie voor Lyon, dat het Deense Fortuna Hjørring wegblies met 7-0.

Hegerberg all-time topscorer in CL

Wie wel bij Lyon in actie kwam, was de Noorse Ada Hegerberg. De Gouden Bal-winnares scoorde gisteren 2 doelpunten. Daarmee heeft ze nu in totaal al 53 goals gemaakt in de Champions League.

De Noorse, die haar 50e match in de Champions League voetbalde, is hiermee alleen recordhoudster geworden. Het vorige record stond op 51 goals, die werden gescoord door de Duitse Anja Mittag.