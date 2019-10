Cercle neemt nu ook afscheid van assistent-trainer José Jeunechamps

José Jeunechamps kwam 2,5 jaar geleden binnen bij Cercle als assistent van José Riga. Ook onder opvolgers Frank Vercauteren, Laurent Guyot en Fabien Mercadal bleef de 52-jarige T2 actief. Na het onstlag van Guyot nam hij vorig seizoen even de taken van de Canadees over.

Maar na de komst van Bernd Storck als hoofdcoach bij de Vereniging besliste Jeunechamps om zijn functie neer te leggen. "We hebben besloten om de bestaande samenwerking in goede verstandhouding te beëindigen", klinkt het op de clubwebsite.

"Cercle Brugge wil José Jeunechamps bedanken voor zijn inspanningen en wenst hem veel succes toe in zijn verdere carrière."

Jeunechamps was lang jeugd- en beloftecoach bij Standard. Toen Aleksandar Jankovic werd bedankt voor bewezen diensten, werd Jeunechamps even T1 in Luik.