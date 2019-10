Adrie van der Poel: "Zonder Mathieu en Wout heb je geen goede waardemeters"

Mathieu van der Poel (24) springt zondag in Ruddervoorde weer op zijn crossfiets. Daarna verdedigt hij in Italië zijn Europese titel en werkt hij nog zes crossen af in november. "We hebben Mathieu en Wout van Aert toch wat gemist in het veld", zegt vader Adrie van der Poel.

"Op training gaat het de goede richting uit met Mathieu. Hij heeft een serieuze stap gezet sinds vorige week en zit duidelijk al heel anders in zijn vel. Ik verwacht wel dat Mathieu in Ruddervoorde in de voorste gelederen zal meedoen. Maar ik geloof niet dat hij al top is. Zondag weten we meer. Maar we gaan ervan uit dat hij op een hoog niveau zijn rentree zal maken."

"Als hij dit weekend goed afziet, kan hij een week later al top zijn. Hij heeft een mooi wielerseizoen achter de rug en heeft niet lang gerust. Bepaalde zaken komen snel terug. Geef hem twee of drie crossen en hij komt in de goede richting."

"Toen ik Mathieu en Wout op de weg zag rijden, dacht ik: ze zullen het veldritwereldje oprollen. Maar dat is helaas anders gelopen: Mathieu is pas later begonnen en Wout ligt in de lappenmand. Daarom ben ik nu benieuwd naar de terugkeer van Mathieu."