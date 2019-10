Adam Blythe en Michael Albasini kondigen hun afscheid aan

Blyte won in zijn carrière onder meer de RideLondon Classic (2014), het Brits kampioenschap op de weg (2016), de Elfstedenronde (2018), de Memorial Frank Vandenbroucke (2012), de Nationale Sluitingsprijs Putte-Kapellen (2010) en twee etappes en het eindklassement in het Circuit Franco-Belge (2010).

"Ik heb veel verhalen meegemaakt en heel veel mooie herinneringen", schrijft Blythe op Instagram. "Maar ik heb de sport ook zien veranderen de laatste jaren. De offers werden voor een prof steeds groter om te blijven meedoen op topniveau. Met dat in gedachten, is het nu de hoogste tijd om een stap opzij te doen."

Ook Albasini heeft er genoeg van

Ook Michael Albasini (Mitchelton-Scott) heeft donderdag zijn nakende afscheid bekendgemaakt. De 38-jarige Zwitser doet wel nog even voort en hangt zijn fiets definitief aan de haak na de Ronde van Zwitserland in 2020.

"Het is geweldig om je carrière af te sluiten in een wedstrijd die bij je past als renner", zegt Albasini. "Het is een koers waar ik altijd een goede band mee heb gehad, een thuiswedstrijd. Voor elke renner is het mooi om dichtbij huis te kunnen stoppen. Zelfs in de organisatie van de Ronde van Zwitserland zitten oud-ploeggenoten, dus het is alsof ik stop met school."

"Het is ook veel makkelijker voor familie om te komen en dat is een van de belangrijkste dingen. Afgelopen seizoen werd het voor mij steeds moeilijker om gemotiveerd te blijven. Het kostte veel tijd en energie. Ik wil voor mezelf volgend jaar mijn carrière op de best mogelijke manier afsluiten."

Albasini won in zijn carrière etappes in onder meer de Ronde van Zwitserland (3), de Vuelta (1), de Ronde van Romandië (7), Ronde van Catalonië (2), Ronde van het Baskenland (2) en Parijs-Nice (1). Zijn laatste overwinning was een rit in de Ronde van de Fjorden in het voorjaar van 2018