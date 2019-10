Dominante Anthony Davis drukt zijn stempel bij de LA Lakers

Anthony Davis is sinds dit seizoen het maatje van LeBron James bij de LA Lakers. Samen vormen ze een van de dodelijkste duo's in de NBA. Dat bewezen Davis en James andermaal tegen Memphis, dat in LA een 120-91-nederlaag kreeg aangesmeerd.

LeBron James was in minder dan een halfuur goed voor 23 punten, maar de hoofdrol was voor Anthony Davis: 40 punten, waarvan 26 op 27 vrijworpen, en 20 rebounds. Davis kon die statistieken voorleggen in 30 minuten speeltijd, niemand deed het ooit sneller. Hij is ook pas de 4e speler in de NBA-geschiedenis die in één wedstrijd 26 of meer vrijworpen scoort.

In het duel tussen de Denver Nuggets en de Dallas Mavericks gingen de Nuggets voor het eerst dit seizoen kopje onder: 106-109. De Mavericks deden het met een knappe ploegprestatie: liefst 9 spelers maakten 10 of meer punten.