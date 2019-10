VIDEO: De mooiste vrije trappen van Lionel "Mister 50" Messi

Lionel Messi (32) scoorde dinsdagavond tegen Valladolid voor de 50e keer in zijn carrière vanuit een vrije schop. 44 daarvan in het shirt van Barcelona, de overige 6 in dat van de Argentijnse nationale ploeg. Messi blijft zijn indrukwekkende statistieken dus nog wat aandikken. Wij bundelden op deze pagina voor u de 5 vrije trappen die u moet gezien hebben.

1. Eerste goal uit vrije trap

Hoewel Messi zijn debuut voor Barcelona in 2004 maakte, nam hij pas vanaf het seizoen 2008-2009 de vrije trappen voor zijn rekening. Daarvoor viel die eer altijd aan Ronaldinho te beurt. Toen die in 2008 Barcelona verliet voor Milan, nam Messi de rol van vrijschopnemer over.

De eerste 13 vrije schoppen van Messi gingen er niet in, bij zijn 14e poging was het voor het eerst raak. Dat was in oktober 2008 in een thuismatch tegen Atletico Madrid. De Atletico-defensie stond niet helemaal op te letten en Messi profiteerde optimaal.

2. Onder de muur

Veel vrije trappen mikt Messi hoog in doel, maar soms durft hij het ook eens onder de muur te proberen. De eerste geslaagde poging kwam er in 2012, tijdens een WK-kwalificatiewedstrijd met Argentinië tegen Uruguay (3-0-winst, red). Na afloop zei hij: "Een vrije trap onder de muur? Ik twijfelde, maar nam het risico en het pakte uiteindelijk goed uit."

3. Twee keer scoren uit vrije trap in één match

Messi maakte er ook al twee keer 2 in 1 wedstrijd. Dat gebeurde voor het eerst in 2015 bij de 5-4-overwinning van Barcelona tegen Sevilla in de UEFA Super Cup. Dat ziet u op het filmpje hieronder. Opvallend: de 2 doelpunten zijn bijna identiek. De tweede keer lukte dat kunstje twouwens vorig jaar tegen Espanyol. Straf.



4. Doelpunt nummer 600 voor Barcelona

Ongetwijfeld een van de allermooiste doelpunten vanuit vrije trap in de carrière van Messi kwam er vorig seizoen in de Champions League. Vanop zo'n 25 meter knalde de Argentijn de bal heerlijk in de kruising. Die weergaloze vrije trap was het 600e doelpunt van Messi bij Barcelona. Mooie manier om die mijlpaal te bereiken dus. Het doelpunt werd nadien ook nog eens verkozen tot beste Champions League-goal van het seizoen 2018-2019.

5. Doelpunt nummer 50 na vrije trap

Dinsdagavond tegen Valladolid krulde de gouden linker van Messi opnieuw een bal prachtig in doel. Goed voor nummer 50e uit zijn carrière, 11 jaar na zijn eerste. Messi scoorde in totaal trouwens 2 keer tegen Valladolid. Dat leverde hem een leuk extraatje op: voor het eerst in zijn carrière heeft hij meer goals gescoord in clubverband (608 uit 695 wedstrijden) dan zijn grote rivaal Cristiano Ronaldo (606 uit 813 wedstrijden).

Een overzicht van de gescoorde vrije trappen van Messi per seizoen: