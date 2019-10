Vandaag vieren we Halloween. Onze collega's eens goed laten schrikken dat moet kunnen. We lokten onze Sporza-ankers met een smoes naar de studio, waar ze zogezegd een nieuwsjaarsboodschap moesten inspreken. Wat ze niet wisten was dat onze Chinese vrijwilleger Bavo in de gordijnen verborgen zat. Het resultaat kan je hieronder bekijken.