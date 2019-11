Nainggolan fleurt op bij Cagliari: "Hij is blij om hier terug te zijn"

"Hij heeft zijn topvorm nog niet bereikt"

"Zoals hij zelf wel al meermaals gezegd heeft, heeft hij zijn topvorm nog niet bereikt. Hij is nog geen 100 procent en de echte Nainggolan hebben we nog niet te veel gezien. Maar kijk naar zijn doelpunt tegen SPAL. Dat was een capolavoro , een meesterwerk."

"Hij stelt het goed", legt Francesco Velluzzi, Cagliari-watcher van La Gazzetta dello Sport, uit aan onze redactie. "In de eerste wedstrijden van het seizoen werd Nainggolan uitgespeeld als regisseur, maar dat is niet zijn beste positie. Hij staat nu weer iets hoger op het veld, in de rug van de spitsen, en die positie ligt hem beter."

Radja Nainggolan keerde afgelopen zomer terug naar Sardinië. Een keuze van het hart (zijn partner Claudia voert in haar thuishaven een strijd tegen kanker) én een sportieve beslissing. Nainggolan bouwde tussen 2010 en 2014 bij Cagliari een stevige reputatie uit en vindt na een wisselvallig jaar bij Inter stilaan zijn beste vorm terug.

"Nainggolan is zeer genereus en zeer beschikbaar voor iedereen"

"Hij loopt wel iets minder dan bij Inter", merkt de Cagliari-volger op over de Belgische middenvelder. "Radja heeft in het begin van het seizoen ook een kuitblessure gehad, iets waar hij ook bij Inter mee sukkelde. Hij stond een drietal weken aan de kant en dat heeft zeker een invloed gehad."

"Hij heeft hoe dan ook een beetje van zijn snelheid verloren. Dat is logisch, want hij is intussen al 31 jaar. In het defensieve werk zie je ook zijn beruchte scivolate iets minder, die sliding tackles."

"Maar Radja is wel een leider op het veld en in de kleedkamer. Hij houdt zijn ploegmaats scherp en vuurt hen aan. Hij is gewoon blij om hier terug te zijn. Hij kent deze stad en omgeving en heeft dat misschien wel nodig om goed te presteren."

"Radja kon ook naar het buitenland, maar dan zou hij weer bij een nieuwe club en in een onbekende stad beland zijn. Hier is hij zeer geliefd bij de fans en hij is zelf ook genereus en zeer beschikbaar voor iedereen."

"Ook als hij 's avonds een stapje zet, iets wat hij nooit zal ontkennen, is hij beschikbaar voor de fans en kinderen. Hij maakt graag wat tijd vrij. Hij gedraagt zich voorbeeldig. Ook naast het veld? Cagliari is een kleinere stad dan Milaan of Rome, hé", gniffelt de Cagliari-watcher.