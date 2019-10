Nieuw slachtoffer bij Anderlecht: Trebel weken out na knieoperatie

Ook onder Frank Vercauteren verloopt "het proces" bij Anderlecht met horten en stoten. Na twee overwinningen op een rij liep paars-wit vorig weekend door een zeer sobere prestatie tegen een schamele 0-0 aan in Eupen. Tot overmaat van ramp ligt nu ook Adrien Trebel in de lappenmand.

"Ik was over bepaalde punten in Eupen niet tevreden, maar tegelijk was ik over heel veel andere punten wél tevreden", blikte trainer Frank Vercauteren vanochtend op een persconferentie nog eens terug op de puntendeling van vrijdag.

"We hebben een aantal dingen beter gedaan dan de week ervoor in onze 4-1-overwinning tegen STVV. Misschien is dat minder opgevallen, maar de match in Eupen was op sommige vlakken gewoon beter dan die tegen STVV." "Als je ziet hoeveel passes we gegeven hebben en hoe we Eupen geregeld uitgespeeld hebben tot aan hun 16 meter.... We vonden de vrije man en deden opbouwend goeie zaken. We hebben het Eupen moeilijk gemaakt, alleen is de realiteit dat we op het laatste moment voor doel te weinig brachten. Dat is volledig juist."

"Iedereen heeft verplichtingen"

Na de 0-0 in Eupen zei Vercauteren voor de tv-camera's dat een aantal spelers beter zijn best moet doen. Een niet mis te verstane boodschap die hij nog eens herhaald heeft.

"Op training deze week heb ik dat inderdaad nog eens gezegd. Je moet altijd met het mes tussen de tanden spelen en trainen. We moeten mooi voetbal brengen, maar je moet altijd die over-mijn-lijk-mentaliteit tentoonspreiden."

"De spelers moeten er alles aan doen om de tegenstander zoveel mogelijk in de problemen te brengen. Voor een groot deel is dat aanwezig, maar niet bij iedereen. Iedereen moet weten dat hij verplichtingen heeft. Die bezieling moet er voor 200% in."

"Medische staf? Ik beschuldig niemand"

De medische staf van Anderlecht blijft intussen overuren kloppen. Het ene slachtoffer heeft de deur van de dokter nog maar net dichtgetrokken of de andere is het kabinet al binnengestapt. Het nieuwste slachtoffer: Adrien Trebel. Vercauteren: "Adrien laat zich vandaag opereren aan zijn knie. We hopen dat hij slechts enkele weken buiten strijd is en weer fit is na de interlandbreak in de tweede helft van november." "We hebben 37 spelers, daar moet je normaal gezien iets van kunnen maken. Maar als je 10 geblesseerde spelers hebt, dan is dat iets dat je niet verwacht. We zitten met een aantal belangrijke afwezigen, maar je mag daar niet over blijven klagen. Dit is een gegeven waar je moet mee leven." "Het is vervelend dat de opties kleiner worden, maar we moeten oplossingen zoeken. Voor een club als Anderlecht is het aantal geblesseerde spelers geen excuus. Ziekte, schorsingen, blessures: dat hoort er nu eenmaal bij in het voetbal." Critici wijzen wel eens met een beschuldigende vinger naar de aanpak van de medische staf, of naar de inkrimping ervan. Daar doet Vercauteren niet aan mee. "Arjen Robben heeft zijn hele carrière lang met de beste medische staf gewerkt en toch was hij veel geblesseerd. Blessures, of ze voorkomen, zijn de verantwoordelijkheid van iedereen, van een heel team. Iedereen moet zich afvragen of hij goed werkt. Ik ga niemand als schuldige aanwijzen, integendeel."

"Kompany kent zijn lichaam het beste"

Vincent Kompany is nog niet klaar voor de dienst. Eind september viel hij uit in de bekerwedstrijd op Beerschot. De verdediger ziet licht aan het einde van de tunnel, maar het is nog niet op groen gesprongen. Vercauteren: "Vincent is nog niet beschikbaar voor de match tegen Gent morgen en misschien ook niet voor de match van zondag tegen Cercle Brugge. We proberen hem zo snel mogelijk te brengen, maar we willen hem vooral niet opnieuw blesseren." "Vincent kent zijn lichaam het beste. We praten er elke dag over. Ik kan geen datum plakken op zijn terugkeer. Hij moet individueel en collectief aan een bepaalde standaard beantwoorden en daar is hij voorlopig nog niet aan toe."

"Filosofie niet veranderen, ik ben er om te coachen"