Goffin & co moeten Federer niet meer vrezen op nieuwe ATP Cup

Geen duel begin januari tussen David Goffin en Roger Federer op de ATP Cup, een nieuw evenement op de tenniskalender. 24 landenteams gaan er in januari 2020 de strijd met elkaar aan in 3 Australische speelsteden. Het Zwitserland van Federer was ingedeeld in een poule met België (met o.a. Goffin) en Groot-Brittannië (met o.a. Andy Murray).

Federer had een maand geleden zijn deelname aan de ATP Cup bevestigd, maar laat nu via zijn Facebookpagina weten toch te passen voor het nieuwe evenement.

"Het is met pijn in het hart dat ik me terugtrek uit de ATP Cup", schrijft Federer. "Toen ik er vorige maand voor koos om deel te nemen, was dat al een moeilijke beslissing. Het betekent minder tijd met mijn familie en een intense start van het nieuwe tennisseizoen. Daarom heb ik, in overleg met mijn gezin en mijn team, beslist om 2 extra weken thuis door te brengen. Dat zal zowel mijn familie als mijn tennis ten goede komen."

"Ik vind het jammer dat ik niet zal deelnemen aan het leukste nieuwe evenement op de tenniskalender. Maar als ik nog een tijdje op de tour wil spelen, is dit de juiste beslissing. Ik kijk ernaar uit om fris te beginnen aan de Australian Open."