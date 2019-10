Evenepoel lost niets over mogelijke Giro-deelname: "Ik ben een brave wolf"

Naarstig zette Evenepoel zijn handtekening op enkele exemplaren van "The Wolfpack". "Het is de eerste keer dat ik op de Boekenbeurs ben", bekende de vicewereldkampioen tijdrijden. "Ik lees zelf liever stripboeken, maar ik ben wel van plan om meer boeken te lezen. Tijdens het seizoen keek ik veel Netflix, maar dat zijn steeds dezelfde series. Ik wil nu wat sportbiografieën lezen, zoals die van de Borlées."

Evenepoel is nog niet te veel bezig met zijn tweede seizoen bij de profs. "Ik heb nog niet getraind. Ik heb al wat andere dingen gedaan, zoals lopen en crossen. Ik kijk wel uit naar het begin van het seizoen, ik heb er zin in. Mijn twee hoofddoelen zijn de Olympische Spelen in Tokio en het WK in Zwitserland."

En hoe zit het met zijn eerste grote ronde, eventueel de Giro? "Daar kan ik nog niet op antwoorden, want we hebben er met de ploeg nog niet over gesproken. Als het zou passen in mijn voorbereiding op de Spelen, zou het zeker kunnen. Maar ik heb niets te willen, de ploegleiding zal beslissen."

Het parcours van de Giro lijkt Evenepoel in 2020 op het lijf geschreven, maar hij klapte niet uit de biecht. "Of ik een brave soldaat ben? Ik ben een brave wolf", besloot hij met een kwinkslag. "Ik ga me in elk geval goed voorbereiden met veel stages."