De Caluwé: "Denk dat KVO intussen met knikkende knieën naar beneden kijkt"

1. "Het spel is zowel aanvallend als verdedigend gewoon niet goed"

Het nieuwe puntenverlies en het slechte voetbal gisteravond heeft KV Oostende nog maar eens grote kopzorgen bezorgt. Na een goede competitiestart met 9 op 15 zakt KVO steeds verder weg in het klassement. Het staat nu 14e. "Het verrast me dat ze in vrije val zijn", zegt Sporza-commentator Johan De Caluwé. "De ploeg was goed aan het seizoen begonnen met winst op Anderlecht en dan werd binnen het team misschien te snel gedacht dat het een makkelijk jaar zou worden." "Maar op sportief vlak is er echt een ploegprobleem, met in de eerste plaats de afwerking. KV Oostende scoort niet vaak en creëert ook amper kansen. Hun spits Guri valt door de mand, net zoals vorig jaar eigenlijk, en kan geen basisplaats verwerven. En Sakala is ook niet echt een afwerker als hij voor de goal komt." Maar ook verdedigend gaat het allesbehalve soepel. Met 26 tegendoelpunten op 13 matchen doet enkel Cercle Brugge slechter (33 tegengoals). "Ze krijgen veel doelpunten tegen op stilstaande fases. De focus lijkt dan weg en de afspraken worden niet nagekomen. Ik dacht nochtans dat het verdedigend wel goed zat met het centrale duo Faes-Milovic en doelman Dutoit, toch een goeie keeper op 1A-niveau. Maar het spel is gewoon niet goed." "En dan is er met Kare Ingebrigtsen ook een nieuwe coach gekomen dit seizoen. Een grote naam in Noorwegen, maar het is iemand die de Belgische competitie nog niet kent. Dat vergt altijd wat tijd, al heeft hij met Franky Van der Elst wel een goeie assistent. Ik zal niet zeggen dat Ingebrigtsen op dit moment op de wip zit, maar dit kan hij niet volhouden tot het einde van het seizoen."

2. "Er is nu ook een degradatiespook, dat zorgt voor stress"

Het is voor KV Oostende intussen van 24 augustus (2-1 thuis tegen KV Mechelen op speeldag 5, red) geleden dat het nog eens gewonnen heeft. Een droogte van meer dan 2 maanden."Dat is geen gezonde situatie. De druk zal alleen maar groter worden en de stress zal gaan meespelen. Je hebt al een financieel spook en daar komt nu een degradatiespook bij." "Het kantelmoment, in negatieve zin, was de thuismatch tegen Eupen (die ze met 2-3 verloren, red). Toen gingen ze ervan uit dat ze zouden winnen, maar dat gebeurde niet. Aan het begin van het seizoen dacht iedereen dat het voor de degradatie tussen Eupen, Waasland-Beveren en Cercle Brugge zou gaan. KVO heeft dat plaatsje van Eupen op dit moment ingenomen. Ik denk toch dat ze in Oostende op dit moment met knikkende knieën naar beneden kijken." KVO heeft op dit moment 7 punten meer dan Cercle Brugge, dat momenteel laatste staat. Dat lijkt een redelijke buffer, maar De Caluwé is er niet meteen gerust in."Het kan snel gaan en de competitie duurt nog wel een tijdje. Maar het verschil tussen Cercle Brugge en KVO is dat ze bij Cercle na de komst van Bernd Storck beter zijn gaan voetballen en dat het vertrouwen daar toeneemt. Bij Oostende gaat het spel net achteruit en neemt het vertrouwen af. Ze zitten in een negatieve spiraal. Het zal moeilijk worden om dat om te buigen."

KV Oostende zit in een negatieve spiraal. Het zal moeilijk worden om dat om te buigen. Johan De Caluwé

KVO sinds zijn laatste zege

3. "De geest van Coucke hang nog altijd boven de Versluys Arena"

"Sportief denk ik dat het nog wel goed kan komen, maar extrasportief wordt het toch een heel moeilijk verhaal. Er is natuurlijk die erfenis van Marc Coucke, zijn geest hang nog altijd boven de Versluys Arena." "Coucke pakte graag uit met grote namen en grote contracten, waar ze nu de gevolgen van dragen. Maar hij verzorgde ook de show in Oostende. De sfeer is nu weg omdat de resultaten niet goed zijn. Bij Coucke was er toch meer beleving. Hij kon de boel begeesteren en mensen warm maken om naar het stadion te komen. Dat doet de nieuwe voorzitter (Frank Dierckens, red) niet, dat zit denk ik ook niet in zijn karakter. Maar Coucke heeft in ieder geval iets achtergelaten waar ze in Oostende nu de gevolgen van dragen, zeker financieel." "Financieel moet KVO naar verluidt 2 miljoen euro zien te vinden om volgend voorjaar hun licentie voor eerste klasse te kunnen bemachtigen. De spelers zeggen wel dat ze zich daarmee niet bezighouden, maar ik denk dat je dat onbewust toch mee naar huis neemt. Ik denk dat ze ook al naar hun toekomst beginnen te kijken." "Het wordt niet makkelijk, maar ik hoop wel dat het goedkomt met KV Oostende. Het is de enige kustploeg in ons land. Als KVO zakt, zou dat een verlies zijn voor de competitie."