Caramba: Granada CF dingt straks naar de leidersplaats in La Liga

Wow, 20 punten!!

Als Granada donderdagavond Getafe verslaat, wipt de promovendus na één vierde van de competitie opnieuw over Real Madrid en Barcelona naar eerste plaats in La Liga. Het moet daar in het warme Andalusië al sinds zondag onophoudelijk fiesta zijn, want in de 88-jarige geschiedenis voerden de Rojiblancos slechts één keer de stand aan. Dat was na 5 speeldagen in het seizoen 73-74 , 46 jaar geleden.

Nu telt de club 20 punten na 10 matchen. Dat zijn er evenveel als in het volledige seizoen 2016-2017, toen Granada troosteloos laatste eindigde na 38 wedstrijden. Na 2 jaar in de Segunda Division begon het in alle bescheidenheid aan het seizoen. Drie clubs achter zich laten was het hoofddoel. Dat er na vanavond mogelijk weer 19 achter Granada staan, verandert niets aan de ambitie.

"Het halve werk is gedaan", kijkt verdediger German Sanchez vooruit. "Nog eens zoveel punten in de volgende 28 matchen en de kans dat we dan kunnen terugblikken op een geslaagd seizoen is bijzonder groot.”