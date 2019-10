Wat is het geheim van het succes van KVM? "Haha... een geheim!"

"In een positief daglicht staan is veel leuker"

Als we vragen naar het geheim van zijn succes moet Vrancken lachen: "Haha...een geheim! Ik denk dat het belangrijk is dat we iedere wedstrijd op het veld komen als een team. Ook vorig seizoen hebben we al getoond hoe goed we als team kunnen spelen. We weten goed van elkaar wat we, in welke situatie, gaan doen. Dat maakt dat je een stapje voor hebt."

De extra-sportieve perikelen hebben in het begin zeker een boost gegeven, maar dat is nu wat afgezwakt: "Ik denk dat dit in het begin een 'wij-tegen-de-rest-gevoel' gecreëerd heeft dat wij zeker uitgebuit hebben door nog feller aan elkaar te gaan hangen."

"Daarvan zijn de overblijfselen nog op het veld te zien, zeker omdat die groep nog niet veel veranderd is. Dat is iets positiefs, want als je voor elkaar door het vuur wil gaan, kan je iets extra's als ploeg."

Het feit dat KVM de beste promovendus van de laatste 40 jaar is, is voor Vrancken een fait divers: "Het is leuker om positieve statistieken te hebben dan negatieve. In een positief daglicht staan is veel leuker. Maar voor de rest zijn wij, en ik vast en zeker, er niet mee bezig."