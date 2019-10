Leicester City: van counterende kampioen tot frivool, dartel elftal

2015-2016, de counterende kampioen

Achterin werd Leicester kampioen met Danny Simpson en Christian Fuchs op de flanken, Wes Morgan en Robert Huth centraal. Die laatste twee vormden een onbreekbaar duo in het luchtruim. Simpson, ooit nog actief in het shirt van Antwerp, bracht aanvallend weinig bij. Fuchs mocht zich meer uitleven en verzorgde vaak goeie voorzetten en vrije trappen.

Beginnen doen we in doel. De doelman tijdens het kampioenenjaar is nog steeds dezelfde als nu. Kasper Schmeichel verdedigt namelijk nog steeds de kleuren van Leicester. De zoon van de legendarische keeper Peter Schmeichel viel toen, en ook nu nog steeds, op door zijn degelijkheid en solide prestaties.

Mahrez de magiër, Vardy de killer

Tot slot nog een vermelding natuurlijk voor de coach die dit allemaal verwezenlijkte. Claudio Ranieri was de man die Leicester City naar dit voetbalsprookje leidde. Het is nog steeds de enige keer dat de Italiaan landskampioen werd op het hoogste toneel.

Voorin was Jamie Vardy de grote man. Zijn snelheid was op de counters het grote wapen van Leicester. Het leverde hem 24 goals op dat jaar, waarmee hij nipt geen topschutter werd in de Premier League. Naast hem wisselden Shinji Okazaki en Leonardo Ulloa elkaar af als bliksemafleider voor Vardy. Terwijl Okazaki zich te pletter werkte voor het team, was Ulloa op bepaalde momenten een troef in het luchtruim.

Het viermansmiddenveld bestond uit Riyad Mahrez en Marc Albrighton op de flanken, Danny Drinkwater en N'Golo Kanté centraal. Drinkwater en Kanté fungeerden beiden voornamelijk als brekers en moesten snel counters inluiden. Drinkwater leverde 8 assists af, amper 2 minder dan Mahrez en 1 meer dan Albrighton. Die laatste deed meer verdedigende taken, terwijl Mahrez de regisseur met dienst was in het middenveld. De Algerijn, ook maker van 17 goals, werd verkozen tot PFA Players' Player of the Year.

De ploeg van nu: academisch voetbal onder Rodgers

Achterin staan er 2 aanvallend ingestelde spelers op de flanken. Op rechts gaat het om Ricardo Pereira, op links vinden we met Ben Chilwell een jeugdproduct van Leicester terug. Vooral die laatste wordt in de gaten gehouden door verschillende topclubs. Achterin centraal heb je nu een mix van ervaring en talent met Jonny Evans (Noord-Ier, 31 jaar) en Caglar Söyüncü (Turk, 23 jaar). Die laatste doet momenteel Harry Maguire vergeten, die deze zomer voor een recordbedrag naar Manchester United trok.

Vandaag vinden we in de basisopstelling nog slechts 2 tenoren terug uit de kampioenenploeg: Schmeichel en Vardy. De hele achterlijn en het middenveld ziet er dus compleet anders uit. Wes Morgan, Christian Fuchs en Marc Albrighton lopen ook nog steeds rond in Leicester, maar een basisplaats hebben ze niet meer.

X-factor Vardy + 2 Rode Duivels = nieuwe succesformule?

De ploeg van nu speelt niet in de 4-4-2 zoals onder Ranieri, maar in een 4-3-3-formatie. Daarin wordt er gekozen voor maar 1 stofzuiger: ex-Genk-speler Wilfred Ndidi, die nog altijd maar 22 jaar is. Youri Tielemans (verbindingsman) en James Maddison (een echte 10) mogen zich dan weer creatief laten gaan. In Engeland zijn ze alvast onder de indruk van de prestaties van Tielemans. Met Dennis Praet loopt er nog een Rode Duivel rond in Leicester. Hij fungeert voorlopig als stand-in voor Maddison of Ayoze Perez.



En met Perez (ex-Newcastle) komen we aan het aanvallende compartiment, waar de 26-jarige Spanjaard samen met het 21-jarige jeugdproduct Harvey Barnes in steun voetbalt van Vardy. Vardy zit momenteel aan 9 goals na 10 speeldagen. Ter vergelijking: in het kampioenenjaar zat hij aan 10 goals na evenveel matchen, een voorteken?

De persoon die dit Leicester positief en academisch laat voetballen, heet Brendan Rodgers. Ooit werd hij niet goed genoeg geacht om Liverpool een stapje hogerop te laten zetten, maar in Engeland praten analisten een heel andere taal nu over de Noord-Ier. Waar velen niet begrijpen dat Tielemans nog niet bij een topclub voetbalt, snappen analisten als Gary Neville niet dat topclubs Rodgers nog niet gecontracteerd hebben.