Duizenden brachten Marieke "Wielemie" Vervoort een laatste groet

Marieke Vervoort overleed vorige week dinsdag op 40-jarige leeftijd. Ze leed al sinds jonge leeftijd aan een progressieve spierziekte en kwam in 2000 op 21-jarige leeftijd in een rolstoel terecht. Het belette haar niet om een imposante sportcarrière uit te bouwen.

Ze leverde een jarenlange strijd tegen een ziekte die haar spieren stelselmatig verzwakte. Daardoor raakte Vervoort steeds verlamder en leed ze meer en meer pijn.



De Paralympische Spelen van 2016 in Rio werden haar laatste groot toernooi. "Sport is de enige reden waarom ik nog leef", liet ze voor de start van de Paralympische Spelen van 2016 optekenen. "Ik wel nog heel graag trainen, maar mijn lichaam is het daar niet mee eens", klonk het na Rio.

Eind 2017 vertelde Vervoort dat de pijn ondraaglijk werd en dat ze zou kiezen voor euthanasie. Aan die wens werd vorige week dinsdag gevolg gegeven. "Alles is tot in de puntjes voorbereid. Ik weet zelfs al dat mijn as uitgestrooid zal worden op Lanzarote."

Gisteren kon iedereen die dat nog wou een laatste groet brengen aan Vervoort. En heel veel mensen voelden zich geroepen om dat ook te doen. Het respect voor Marieke Vervoort is groot. Vandaag vindt in besloten kring de uitvaartplechtigheid plaats.