Tour of California kiest in 2020 voor een sabbatjaar

De Ronde van Californië is al jaren een vaste afspraak op de WorldTour-kalender in mei. Wie dan niet in het Giro-peloton vertoeft, draait er na het voorjaar meestal de beentjes een eerste keer warm voor de Ronde van Frankrijk of andere doelen in de tweede seizoenshelft.

Onder meer Peter Sagan had de voorbije seizoenen een abonnement in Californië, maar hij kiest volgend jaar voor de Ronde van Italië.

De Amerikaanse trip zal in 2020 meteen voor iedereen in het water vallen, want de organisatie heeft vandaag laten weten dat de rittenkoers niet georganiseerd wordt.

Het is nog niet bekend of het om een snipperjaar dan wel om een definitieve schrapping gaat. De 7-daagse rittenkoers werd dit jaar gewonnen door Tadej Pogacar.