"Saelemaekers heeft aparte stijl, Tielemans is meer matuur geworden"

Craig Bellamy speelt bij veteranen SK Londerzeel

Van Handenhoven is overigens niet de enige bekende naam in die veteranenploeg. "Tom Caluwé speelt er, net als Jan Verlinden", licht Van Handenhoven toe. "Ook Nicolas Frutos, als hij fit is... En ik heb daarnaast Craig Bellamy getransfereerd, echt een geweldige speler."

Oud-voetballer Gunther Van Handenhoven, die een dikke maand geleden bij Anderlecht werd ontslagen als teammanager, was te gast bij Frank Raes en Filip Joos. Van Handenhoven zit blijkbaar niet stil, zo verdedigt hij het doel bij de veteranen van SK Londerzeel. "Ik sta nu in de goal, omdat ik in mijn loopbaan 8 keer geopereerd werd aan mijn knieën", is zijn uitleg.

Goots: "Lamkel Zé kan in Antwerp cultheld worden"

"Ik ben al van in het begin fan van Lamkel Zé", aldus Goots. "Hij heeft iets speciaals. Volgens mij kan hij in Antwerp uitgroeien tot een cultheld." Op de vraag waarom Goots in het publiek van Extra Time zat, antwoordde de Antwerp-publiekslieveling gevat. "We waren uitgenodigd om eens te kijken hoe de echte analisten te werk gaan."

In de discussie over Antwerp-speler Didier Lamkel Zé kon er eventjes een extra gast in het gesprek betrokken worden. Niemand minder dan Patrick Goots (onder meer ex-Antwerp), zat in het publiek.

"Het is vaak chaos in het hoofd van Saelemaekers"

"Je moet er wel zijn aparte stijl bij nemen", gaat Van Handenhoven verder. "Zijn attitude, hij durft wel eens uitdagen, zorgt vaak voor frustratie bij andere spelers." Verheyen kon daar op inpikken. "Het is vaak wat chaos in zijn hoofd. Hij voetbalt zeer goed, maar hij is een onrustig type."

Ook over Anderlecht-speler Alexis Saelemaekers werd er uitvoerig gedebateerd. Aanleiding was de matige partij tegen Eupen, waar Saelemaekers volgens de analisten een van de bedrijvigste jongens was bij paars-wit. "Hij vraagt altijd de bal en maakt graag de actie. Hij is technisch zeer onderlegd."

Tielemans vaak redder in nood voor U16 van Anderlecht

Via Saelemaekers kunnen we snel het bruggetje maken naar Youri Tielemans, ex-Anderlecht en momenteel in goede doen bij Leicester City in de Premier League. Van Handenhoven kent de kwaliteiten van Tielemans maar al te goed. "Hij heeft vista, kracht, loopvermogen en hij staat stevig op zijn benen. "Hij leidt ook veel minder balverlies", vult Joos aan. "Hij kiest zijn momenten beter uit. Er is minder afval in zijn spel."

Van Handenhoven had nog een leuke anekdote over Tielemans in petto. "Ik was trainer bij de U16 toen Youri nog bij de U15 zat. Maar de U15 en U16-ploegen speelden altijd naast elkaar op hetzelfde moment. Mijn ploeg was iets minder toen en als we het wat moeilijk hadden en de U15 stonden al op voorsprong, dan lieten we Youri opdraven bij de U16 om de match te doen kantelen. Dat kon, want hij stond op beide wedstrijdbladen."