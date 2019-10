"Opnieuw gemiste kans voor Neuville, maar wereldtitel komt nog wel"

Ondanks zijn zege in Catalonië afgelopen weekend heeft Thierry Neuville opnieuw naast de wereldtitel rally gegrepen. Met nog 1 manche op de agenda is de Fin Ott Tänak zeker van de kroon. Belgisch rallyicoon Freddy Loix denkt dat het in de toekomst nog goedkomt voor Neuville. "Hij kan zeker nog een vijf- à zestal jaar meedingen naar de wereldtitel."

"Voor Tänak klopte dit seizoen het volledige plaatje"

Thierry Neuville was afgelopen weekend in Catalonië voor de derde keer dit seizoen de beste in een manche van het WK rally. De zege in Catalonië was echter niet voldoende om Ott Tänak van de wereldtitel te houden. De Fin onttroont Sébastien Ogier na 6 opeenvolgende wereldtitels. Freddy Loix, die zelf jaren actief was in het wereldkampioenschap rally, zag een boeiend WK met een verdiende wereldkampioen. "Tänak heeft de basis voor zijn wereldtitel vooral in de eerste helft van het seizoen gelegd. De eerste 5 à 6 wedstrijden leek Toyota net iets beter voorbereid aan de start van de manches te staan. Tänak was het meest consistent." "Voor Tänak klopte dit seizoen het volledige plaatje", stelt Loix vast. "Zijn team Toyota stak er op bepaalde omlopen bovenuit en individueel heeft hij heel weinig laten liggen. Anderzijds heeft het even geduurd voor Neuville en Ogier regelmatigheid aan de dag konden leggen."

Ott Tänak verzekerde zich in Catalonië van zijn eerste wereldtitel.

Geen bekroning voor Neuville na wisselvallig seizoen

Ondanks een sterk seizoensbegin met zeges in Frankrijk en Argentinië kon Neuville het opnieuw niet waarmaken voor Hyundai. Onze landgenoot zal zonder ongelukken volgende week in Australië al voor de vijfde keer in zijn carrière tweede worden in het WK rally: een teleurstelling voor de ambitieuze Neuville. “We zagen dat het over het ganse seizoen wat moeilijk was voor Neuville. Zeker op onverharde ondergrond, waar hij vaak bij de eerste drie moest starten, had hij met zijn Hyundai moeite om het verschil te maken”, zegt Loix. Links en rechts werd dan ook geopperd dat de Hyundai van Neuville niet voldoende snelheid zou hebben om ermee naar de wereldtitel te snellen. Klopt dat? Loix: "Ik zou zijn Hyundai zeker niet te traag durven te noemen. Het lag immers allemaal dicht bij elkaar." "In sommige wedstrijden werd het verschil beperkt tot seconden of tienden van een seconde. Succes in de rallysport blijft een combinatie van de rijder en de wagen: Neuville maakte af en toe een vermijdbare fout en zijn wagen had soms wat moeite."

VIDEO: Het dieptepunt voor Neuville was zijn zware crash in Chili

"Hij zal die wereldtitel ooit nog wel grijpen"

Viermaal tweede (en binnenkort misschien een vijfde keer): wordt het stilaan een vloek voor Neuville of zal hij het in de toekomst toch nog voor mekaar krijgen? "Vrijuit gezegd denk ik wel dat hij die wereldtitel ooit nog zal grijpen", is Loix overtuigd. "In de wandelgangen klinkt het de laatste tijd luider en luider dat Tänak Toyota gaat verlaten voor het Hyundai van Neuville. Als dat daadwerkelijk gebeurt, dan wordt Neuville van zijn voornaamste concurrent een ploegmaat. Neuville heeft na al die jaren voldoende krediet opgebouwd om ook na de komst van Tänak nog steeds de nummer 1 te zijn binnen Hyundai." "Bovendien heeft Neuville meer ervaring met die wagen. Ook volgend jaar zal hij dus medefavoriet zijn voor de titel. Hij is nog jong, hij kan zeker nog een vijf- à zestal jaar mee. Dit is een gemiste kans, maar zolang de motivatie er is, zal hij blijven meestrijden voor de wereldtitel.”