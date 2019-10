Arsenal-coach over aanvoerder Xhaka: "We wachten op zijn excuses"

Arsenal speelt woensdag in de League Cup tegen Liverpool, maar coach Unai Emery doet geen beroep op Granit Xhaka. De aanvoerder van Arsenal werd zondag bij zijn vervanging op boegeroep getrakteerd door de eigen supporters en reageerde als door een wesp gestoken met enkele wilde gebaren.

Om het zaakje wat te ontmijnen zal coach Emery zijn aanvoerder niet laten voetballen tegen Liverpool. "Iedereen gaat in de fout. Ik, jullie en Granit Xhaka", verklaarde de Spaanse trainer vandaag op zijn persbabbel.

"Xhaka beseft dat hij in de fout is gegaan en zal zich verontschuldigen. Dat is toch wat ik gevraagd heb en dat is ook wat de club nu van hem verlangt."

"Of hij de aanvoerdersband nog zal dragen? Daar denk ik nu niet over na en daar wil ik niet over praten. Granit is er zelf het hart van in. Hij geeft alles voor de club en is zondag in de fout gegaan. Dat weet hij."