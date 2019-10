Luca Brecel blijft op de sukkel, ook lichamelijk

Luca Brecel is aan een matig seizoen bezig, met snelle exits op de Riga Masters, het English Open en het International Championship. Op het China Championship, een toernooi dat hij in 2017 nog won, haalde hij de 1/16e finales.

De World Open snooker, ook in China, bracht weinig beterschap voor Brecel. Opnieuw werd hij gehinderd door zijn schouder. Tegen Michael Holt haalde hij in eerste instantie nog een 0-2-achterstand op, maar daarna moest hij lijdzaam toekijken hoe de Engelsman van hem wegliep. Het is zijn eerste nederlaag tegen Holt in 4 duels.