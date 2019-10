ASO pakt uit met de Saudi Tour: rittenkoers in Saudi-Arabië in februari

Voor de eerste editie van de Saudi Tour trekt ASO naar Riyad en zijn omgeving. "De vijf ritten vinden plaats in verschillende decors: van de woestijn tot de grootstad. De heuvels rond Riyad zullen ook de punchers kunnen bekoren", klinkt het bij ASO, dat ook de Tour organiseert.

"Op wegen die blootgesteld zijn aan de wind zal het belangrijk zijn voor de teams om om te kunnen gaan met waaiers. De flandriens zullen de te kloppen renners zijn in Saudi-Arabië." Daarbij lijkt de rittenkoers een beetje de natuurlijke opvolger te zijn van de ter ziele gegane Ronde van Qatar.

De nieuwe rittenkoers in Saudi-Arabië zorgt ervoor dat er in februari weer drie rittenkoersen in het Midden-Oosten zijn, met later in februari nog de Ronde van Oman en de UAE Tour. Enkel die laatste behoort tot de World Tour. "De koers komt tegemoet aan de verzuchtingen van de renners in die periode van het jaar."