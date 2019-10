Vrienden en familie nemen afscheid van "ijzersterke" Marieke Vervoort

De uitvaart van Vervoort vindt plaats in een feestzaal in Diest. Onder de genodigden zijn onder meer ex-judoka Gella Vandecaveye en ex-atlete Svetlana Bolshakova. Maar ook haar goede vrienden Tom Waes en Eric Goens zijn natuurlijk aanwezig.

"Ik heb Marieke leren kennen op een prijsuitreiking", zegt Bolshakova. "We zijn meteen beginnen te babbelen, ze was haar enthousiaste zelve. Marieke was altijd spontaan, vrolijk en vriendelijk. Ondanks alles was ze altijd heel positief."

Het respect voor Vervoort is groot bij de ex-hinkstapspringster. "Ik heb een paar keer samen met haar getraind. Haar karakter was sterker dan ijzer. Ze was voorbeeld voor elke sporter, ik heb haar altijd bewonderd."

Eric Goens maakte in "Het Huis" een aflevering met Vervoort en werd daarna een vriend. "Marieke typeren? Ze was een zotte doos", zegt hij voor de plechtigheid. "Ondanks haar miserie is ze altijd blijven lachen. Ik hoop dat dat de pijn een beetje heeft verzacht. Ze was een ijzersterke vrouw."

Vervoort had de plechtigheid helemaal zelf voorbereid. Op het rouwprentje staat een citaat van Vervoort, dat haar typeert: "Geef mij een welgemeende knuffel en ik ben de rijkste mens ter wereld."